Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста школьников в Париже

В ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор, стражи порядка, по обыкновению, распылили в толпу слезоточивый газ.





Ранее сообщалось, что по меньшей мере несколько сотен школьников вышли в четверг в Париже на марш против обоих кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.



