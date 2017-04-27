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В Алматинской области продолжаются работы по спасению Балхаша

27 апреля 2017, 17:26

Из областного бюджета для работ по механизированной очистке протоков дельты реки Или выделено 70,7 млн. тенге.

В Алматинской области продолжаются работы по спасению озера Балхаш. Последние 3 года широко развернута масштабная деятельность по выправлению и очистке протоков реки Каратал, начатая впервые в 2014 году, сообщает пресс-служба акима региона.

С этой целью был специально создан мелиоративно-механизированный отряд «Каратал». Сейчас им очищено 27 километров. Большое внимание продолжает уделяться и очистке протоков дельты реки Или, которая создает благоприятные условия для нереста и нагула рыбы, производства кормов для животноводства. Так, только в этом году из областного бюджета для работ по механизированной очистке протоков дельты реки Или протяженностью 33,4 км выделено 70,7 млн. тенге.

Как сообщил заместитель руководителя областного управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Канат Дауренбеков, на текущий год из областного бюджета выделено 41,1 млн. тенге на разработку 4-х проектов механизированной очистки протоков дельт рек Или и Каратал. На данном этапе 1 проект реализован, оставшиеся 3 запланированы на второе полугодие.



С приходом весны сотрудники мелиоративно-механизированного отряда «Балхаш» начали очистку одного из крупнейших протоков реки Или - Топар. Окутанный зарослями камыша и ила он не только не доводит воду до Балхаша, но и, разливаясь, представляет реальную угрозу для жителей села Топар, отнимая у них сенокосные поля и пастбищные угодия, и даже иногда подтапливая дома. Очистка этого протока - решит все указанные проблемы.

Уже до середины июля мелиоративный отряд намерен прочистить все 33 км протока. Сейчас очищено 20 км, подключено 27 единиц спецтехники. Работы планируется завершить к ноябрю. В последующем будут очищены и другие протоки реки Или.

Как подчеркнул руководитель отдела областного управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Шаяхметов, благодаря проводимой последние годы работе по спасению Балхаша удалось вернуть в пользование крестьянам 15 тысяч квадратных километров пастбищ. Кроме того, в несколько раз увеличилось количество рыбы в озере Балхаш. В целом, за 12 лет очищен 641 км русел рек Или и Каратал.

Спасение Балхаша - проект важный и глобально необходимый, поэтому руководство области этот вопрос держит на постоянном контроле. Специалисты подчеркивают, Балхаш - озеро уникальное, поэтому проводимая работа - возможность сохранить как сам водоем, так и его особенную экосистему с богатой фауной и флорой.

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