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В Жамбылской области наблюдается рост субъектов предпринимательства

27 апреля 2017, 17:33

В текущем году из бюджетных средств на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено 1,8 млрд. тенге.

В Жамбылской области наблюдается рост субъектов малого и среднего бизнеса на 5,5 процентов. Об этом сегодня говорилось на заседании коллегии акимата области, которая проходила под председательством Карима Кокрекбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан от 1 апреля 2017 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства региона в январе-марте текущего года составило 60,2 тысяч единиц.

За отчётный период налогов и иных платежей на общую сумму 5,6 млрд. тенге поступило в государственный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса, это 33 процента от общего объема поступлений в бюджет области.

В текущем году из бюджетных средств на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено 1,8 млрд. тенге. На 1 апреля 2017 года из них освоено 800,5 млн. тенге.

Также в январе-марте отчетного периода оказана кредитная поддержка 50 проектам на общую сумму 2,1 млрд. тенге.

Фото: акимат Жамбылской области


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