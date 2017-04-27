В Жамбылской области наблюдается рост субъектов предпринимательства
27 апреля 2017, 17:33
В текущем году из бюджетных средств на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено 1,8 млрд. тенге.
В Жамбылской области наблюдается рост субъектов малого и среднего бизнеса на 5,5 процентов. Об этом сегодня говорилось на заседании коллегии акимата области, которая проходила под председательством Карима Кокрекбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
По данным Агентства статистики Республики Казахстан от 1 апреля 2017 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства региона в январе-марте текущего года составило 60,2 тысяч единиц.
За отчётный период налогов и иных платежей на общую сумму 5,6 млрд. тенге поступило в государственный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса, это 33 процента от общего объема поступлений в бюджет области.
В текущем году из бюджетных средств на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено 1,8 млрд. тенге. На 1 апреля 2017 года из них освоено 800,5 млн. тенге.
Также в январе-марте отчетного периода оказана кредитная поддержка 50 проектам на общую сумму 2,1 млрд. тенге.
Фото: акимат Жамбылской области
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