Аким СКО провел заседание акимата

Вопросы реализации информационной политики по пропаганде и разъяснению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также тему организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул и профилактику лесных пожаров и борьбу с ними – обсудили сегодня на заседании акимата под руководством главы региона Кумара Аксакалова.





По первому вопросу присутствующих проинформировала руководитель управления внутренней политики Асем Рахметова.





«В рамках работы по пропаганде и разъяснению Послания Главы государства в области действуют 15 информационных групп, из них 1 областная, 1 городская и 13 районных. Общая численность в группах - 616 человек. Всего с момента выхода Послания проведено 822 встречи, с общим охватом населения 71067 человек. С момента выхода Послания в печатных СМИ вышел 535 материала, размещено 13 инфографиков, в электронных – 274 телесюжетов на русском и казахском языках», - рассказала Асем Рахметова.





Кроме этого, с начала 2017 года в Региональной службе коммуникаций проведено 45 брифингов. Основная тематика встреч с руководителями управлений и департаментов области была посвящена итогам работы за 2016 год, а также разъяснению Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».





Заслушав доклад, аким области Кумар Аксакалов акцентировал внимание на качестве проводимых мероприятий.





«Для того, чтобы разъяснять стратегический документ Главы государства - человек должен сам четко представлять, о чем идет речь. Чтобы понятным, простым языком разъяснять очень важные, порой философские вещи, мысли. Мы иной раз встречаем формализм, человек не понимает. Надо ему нужно помочь. Помогать надо тем, кто может это воспринимать, учиться надо, обновляться. Президент вчера сказал на сессии Ассамблеи: «Время идет очень быстро, общество меняется, тренды в мире меняются, страна развивается, как и весь мир». Мы тем более должны быстро переходить. Мы должны видеть конкретные шаги реализации, конкретные результаты», - подчеркнул глава региона.





С докладом по второму вопросу выступила руководитель управления образования Шолпан Каринова.





«На территории области расположены 20 летних оздоровительных лагерей, в том числе 3 относящиеся к Акмолинской области, 2 – ТОО «АйыртауСтройТранс», 1 лагерь расположен на территории Акмолинской области. В текущем году в области будут функционировать 15 летних оздоровительных лагерей с охватом в одну смену 1935 ребенка. Не будет функционировать второй год лагерь Тимирязевского района в виду несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые предъявляются к санаторным и оздоровительным объектам. Нет лагерей в Уалихановском и Акжарском районах», - отметила ШолпанКаринова.





Охват детей из малообеспеченных семей составит – 7789, из которых занятость в пришкольных лагерях составит – 4322 ребенка, в загородных оздоровительных лагерях – 3467.326 детей-сирот и дети, оставшиеся без

попечения родителей, проведут летние каникулы в загородных и пришкольных лагерях.





Глава региона поручил уделить большое внимание подготовке объектов отдыха и проверке персонала, чтобы не подвергать детей опасности.





«Акимы районов лично отвечают за безопасность, необходимо проверить совместно с ДВД, провести проверку кадров. Есть ли судимость, технический персонал - все надо перепроверять», - резюмировал Кумар Аксакалов.





Кроме этого, аким области отметил необходимость проведения разовых мероприятий с целью максимального охвата детей в летнее время.





Руководитель управления природных ресурсов и природопользованияКабиденСадвокасов, выступая с докладом, отметил, что площадь лесных угодий, находящихся в ведении акимата области, составляет 549 тысяч гектар.





«Всего в учреждениях лесного хозяйства насчитывается 39 лесничеств, в состав которых входят 354 обхода лесника со средней площадью от 1,5 до 2 тысяч гектар. Для ликвидации возгораний и пожаров в пожароопасный период 2017 года государственные лесные учреждения области привели в готовность 16 лесных пожарных станций, 16 пожарных автомашин, 30 пожарных емкостей, 77 тракторов с прицепными почвообрабатывающими орудиями», - рассказал Кабиден Садвокасов.





Глава региона поручил принять все необходимые меры и всячески препятствовать лесным пожарам. В случае возникновения таких фактов - виновные должны понести наказания.





«Вы все это должны анализировать. Ответственность этих лиц, на каком уровне? Какая ответственность акима сельского округа? Какая ответственность на землепользователя? Дайте мне механизмы привлечения к ответственности этих лиц. Техники у вас хватает, чтобы контролировать ситуацию. В этом году у нас намечается сухой период. Поэтому очень важно максимально провести все защитные мероприятия», - подчеркнул Кумар Аксакалов.



