Назарбаев: Необходимо не допускать случаев волокиты и бумаготворчества

В ходе встречи c общественностью в ЮКО Нурсултан Назарбаев выделил ряд проблемных вопросов развития области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





- Регион до сих пор остается дотационным. В структуре бюджета области собственные доходы по итогам прошлого года составляют всего одну пятую часть, поступления из республиканского бюджета превысили 80%. Не принимаются меры по снижению нагрузки на республиканский бюджет и увеличению доли собственных доходов, - сказал Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость оказания помощи бизнесу на постоянной основе.





- В Послании этого года я поручил разработать меры, направленные на улучшение бизнес-среды. Необходимо разрешить вопросы, связанные с длительностью сроков рассмотрения разрешительных документов о выделении дополнительного земельного участка, продления аренды, изменения цели его использования. Необходимо все эти процедуры сделать прозрачными, не допускать случаев волокиты и бумаготворчества. Развитие предпринимательства и сохранение финансовой стабильности должно стать значимым механизмом в деле самообеспечения региона, - сказал глава государства.





Наряду с этим, Президент Казахстана указал на необходимость принятия системных мер по привлечению инвестиций.





- По итогам 2016 года допущено снижение общего объема инвестиций. А регион имеет все предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности. В моей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» я поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана», в реализации которого мы должны опираться на культурное и историческое наследие Казахстана, - подытожил Нурсултан Назарбаев.



