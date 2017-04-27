Рассекречены документы КГБ о Чернобыльской аварии

За восемь лет до аварии источники КГБ среди участников возведения ЧАЭС сообщали о неудовлетворительном качестве строительных и монтажных работ, способных привести к «разрушению объектов строительства и радиоактивному заражению окружающей среды».

Портал Bird In Flight опубликовал фрагменты рассекреченных справок о причинах и последствиях катастрофы.





По мере изучения важнейшие документы переводятся в электронную форму, сейчас они публикуются на сайте Центра исследований освободительного движения. Так, к 30-летию аварии на ЧАЭС там появился сборник из 32 секретных справок КГБ Украинской ССР о причинах и последствиях катастрофы, а также об усилиях по сокрытию связанной с ней информации.





За восемь лет до аварии источники КГБ среди участников возведения ЧАЭС сообщали о неудовлетворительном качестве строительных и монтажных работ, способных привести к «разрушению объектов строительства и радиоактивному заражению окружающей среды».





За два года до взрыва московские коллеги сообщали в КГБ УССР распространённое среди столичных атомщиков мнение о конструктивных недостатках установленных на ЧАЭС реакторов, которые «могут стать причинами серьёзных аварий».









О радиационном фоне, установившемся в окрестностях Чернобыльской АЭС после взрыва, говорит уровень радиации автомобиля, на следующий день приехавшего в Киевскую область из города Припять.









Данные, переданные по секретной связи с места аварии через шесть дней после взрыва, фиксируют реальный уровень излучения, ход эвакуации местных жителей и первые действия по расследованию причин ЧП.









Спустя две недели после катастрофы неназванный сотрудник КГБ УССР отчитывается о ситуации в местах эвакуации, настроениях жителей, обстановке на транспортных узлах и важнейших предприятиях Киева, а также о мерах по блокированию работы иностранных журналистов.









Шёл 1986 год, надвигалась перестройка — это позволило избежать серьёзных последствий многим украинцам, в резких выражениях обсуждавших аварию на ЧАЭС. Как показывает документ, сбор информации о частных разговорах был тогда рабочей практикой КГБ.









Потрясающее свидетельство методов, которыми КГБ пыталось не допустить получения иностранными журналистами и учёными информации о реальных масштабах аварии на ЧАЭС.









Засекречиванию подверглись не только причины и последствия катастрофы на ЧАЭС, но и методы борьбы с сопутствующими болезнями, которые могли бы пригодиться в других странах, и информация о заражении продуктов, важная для собственных граждан.







