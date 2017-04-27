Рассекречены документы КГБ о Чернобыльской аварии
27 апреля 2017, 19:01
За восемь лет до аварии источники КГБ среди участников возведения ЧАЭС сообщали о неудовлетворительном качестве строительных и монтажных работ, способных привести к «разрушению объектов строительства и радиоактивному заражению окружающей среды».
Портал Bird In Flight опубликовал фрагменты рассекреченных справок о причинах и последствиях катастрофы.
По мере изучения важнейшие документы переводятся в электронную форму, сейчас они публикуются на сайте Центра исследований освободительного движения. Так, к 30-летию аварии на ЧАЭС там появился сборник из 32 секретных справок КГБ Украинской ССР о причинах и последствиях катастрофы, а также об усилиях по сокрытию связанной с ней информации.
За восемь лет до аварии источники КГБ среди участников возведения ЧАЭС сообщали о неудовлетворительном качестве строительных и монтажных работ, способных привести к «разрушению объектов строительства и радиоактивному заражению окружающей среды».
За два года до взрыва московские коллеги сообщали в КГБ УССР распространённое среди столичных атомщиков мнение о конструктивных недостатках установленных на ЧАЭС реакторов, которые «могут стать причинами серьёзных аварий».
О радиационном фоне, установившемся в окрестностях Чернобыльской АЭС после взрыва, говорит уровень радиации автомобиля, на следующий день приехавшего в Киевскую область из города Припять.
Данные, переданные по секретной связи с места аварии через шесть дней после взрыва, фиксируют реальный уровень излучения, ход эвакуации местных жителей и первые действия по расследованию причин ЧП.
Спустя две недели после катастрофы неназванный сотрудник КГБ УССР отчитывается о ситуации в местах эвакуации, настроениях жителей, обстановке на транспортных узлах и важнейших предприятиях Киева, а также о мерах по блокированию работы иностранных журналистов.
Шёл 1986 год, надвигалась перестройка — это позволило избежать серьёзных последствий многим украинцам, в резких выражениях обсуждавших аварию на ЧАЭС. Как показывает документ, сбор информации о частных разговорах был тогда рабочей практикой КГБ.
Потрясающее свидетельство методов, которыми КГБ пыталось не допустить получения иностранными журналистами и учёными информации о реальных масштабах аварии на ЧАЭС.
Засекречиванию подверглись не только причины и последствия катастрофы на ЧАЭС, но и методы борьбы с сопутствующими болезнями, которые могли бы пригодиться в других странах, и информация о заражении продуктов, важная для собственных граждан.
Фото: loveopium.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856228-9c19d2084a5d4f5213f56fa91b2834a4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...