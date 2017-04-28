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Французская семья выиграла в лотерею более 83 миллионов евро

28 апреля 2017, 01:16

Шансы счастливчиков на такой выигрыш составляли 1 к 116 миллионам, однако это не помешало им сорвать куш.

Семья из французского города Дижон сорвала суперджекпот в лотерее EuroMillions, получив 83,4 миллиона евро при цене лотерейного билета в 2,5 евро. Об этом сообщила газета Parisien, передает РИА Новости.

Радостное известие о выигрыше пришло победителям 11 апреля, однако СМИ стало известно о нем спустя почти две недели.

Как отмечает издание, шансы счастливчиков на такой выигрыш составляли 1 к 116 миллионам, однако это не помешало им сорвать куш. Такой выигрыш стал шестым по величине с самого начала работы EuroMillions в 2004 году.

Семья, получившая колоссальный выигрыш, решила не раскрывать своего имени и планов по использованию денег. Сообщается, однако, что "это событие не станет для них поводом не заводить будильник на утро, поскольку их работа — это их страсть".

Виктория Иванова.

Фото: РИА Новости. Илья Питалев.

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