Шуточный ролик о казахском менталитете появился в Сети
28 апреля 2017, 07:14
Новое юмористическое видео посвящено Дню единства народа Казахстана.
В Интернете появился юмористический видеоролик "Мен казакпын", сообщает Zakon.kz.
Автором ролика стал шоу-мен Фима Иванов. На видео он в шуточной форме рассказывает о казахском менталитете.
Новое юмористическое видео посвящено Дню единства народа Казахстана.
Фото: скриншот
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