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Шуточный ролик о казахском менталитете появился в Сети

28 апреля 2017, 07:14

Новое юмористическое видео посвящено Дню единства народа Казахстана.

В Интернете появился юмористический видеоролик "Мен казакпын", сообщает Zakon.kz.

Автором ролика стал шоу-мен Фима Иванов. На видео он в шуточной форме рассказывает о казахском менталитете.

Новое юмористическое видео посвящено Дню единства народа Казахстана.



Фото: скриншот

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