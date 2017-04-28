Промоутер Головкина назвал желаемое место боя с «Канело»
28 апреля 2017, 07:20
Речь идет о домашнем стадионе клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Даллас Ковбойз» — «AT&T Stadium», который расположен в Арлингтоне (Техас).
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер в интервью Sky Sports рассказал о потенциальном бое с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Мы сделаем все возможное, чтобы этот бой состоялся в США. Провести его в Далласе — моя мечта. Это отличное место, стадион может принять 90 000 зрителей! Геннадий еще никогда не дрался там. Мексика? Это также не станет проблемой: Геннадий дрался по всему миру — например, с Келлом Бруком в Великобритании. Так что ему все равно, где состоится бой, — сказал Леффлер.
Речь идет о домашнем стадионе клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Даллас Ковбойз» — «AT&T Stadium», который расположен в Арлингтоне (Техас). Еще в прошлом году владелец команды Джерри Джонс предложил боксерам провести бой именно на его арене.
Фото: Sports.kz
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