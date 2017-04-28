Наследнику компании Red Bull грозит арест
28 апреля 2017, 08:41
Если он не явится на допрос, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.
Наследнику и внуку одного из основателей компании Red Bull, производящей энергетический напиток, грозит арест: в 2012 году таец сбил на своем Ferrari бангкокского полицейского и скрылся с места происшествия, передает Euronews.com.
Все это время молодому человеку, ведущему роскошный образ жизни и проживающему в Лондоне, удавалось скрываться от правосудия.
Однако в четверг прокуратура объявила о том, что дает мужчине последний шанс: если он не явится на допрос, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.
Ferrari Hit-and-run Case: Thailand to Seek Arrest Warrant For Red Bull Heir Vorayuth Yoovidhaya https://t.co/rGX505iR7kpic.twitter.com/Ygxd6VUIIg— News18 (@CNNnews18) 27 апреля 2017 г.
Фото: Motor.kz
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