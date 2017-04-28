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Наследнику компании Red Bull грозит арест

28 апреля 2017, 08:41

Если он не явится на допрос, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.

Наследнику и внуку одного из основателей компании Red Bull, производящей энергетический напиток, грозит арест: в 2012 году таец сбил на своем Ferrari бангкокского полицейского и скрылся с места происшествия, передает Euronews.com.

Все это время молодому человеку, ведущему роскошный образ жизни и проживающему в Лондоне, удавалось скрываться от правосудия.

Однако в четверг прокуратура объявила о том, что дает мужчине последний шанс: если он не явится на допрос, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.



Фото: Motor.kz

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