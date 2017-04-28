Наследнику компании Red Bull грозит арест

Если он не явится на допрос, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.

Наследнику и внуку одного из основателей компании Red Bull, производящей энергетический напиток, грозит арест: в 2012 году таец сбил на своем Ferrari бангкокского полицейского и скрылся с места происшествия, передает Euronews.com.





Все это время молодому человеку, ведущему роскошный образ жизни и проживающему в Лондоне, удавалось скрываться от правосудия.





Однако в четверг прокуратура объявила о том, что дает мужчине последний шанс: если он не явится на допрос, ордер на его арест будет выдан уже в пятницу утром.







Ferrari Hit-and-run Case: Thailand to Seek Arrest Warrant For Red Bull Heir Vorayuth Yoovidhaya https://t.co/rGX505iR7kpic.twitter.com/Ygxd6VUIIg — News18 (@CNNnews18) 27 апреля 2017 г.



