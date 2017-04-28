Въезд в Алмаарасанское ущелье станет платным для всех

Руководство Иле-Алатауского парка начнёт брать деньги с пассажиров автобусов, направляющихся в Алмаарасанское ущелье с 1 мая, пишет Kolesa.kz.

По закону за право подышать воздухом каждому гостю особо охраняемой территории положено заплатить 426.9 тенге, независимо от того, передвигаются ли они пешком или на каком-либо транспортном средстве. Ранее у чиновников не было возможности брать плату с пассажиров автобусов, направляющихся в Алмаарасан, из-за отсутствия договорённости с перевозчиком. Теперь они достигнуты и контроль ужесточили.

Отмечается, что 226.9 тенге (0.1 МРП) составляет плата за использование особо охраняемой природной территории (ст. 508-511 Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»), а 200 тенге — взнос за услуги Нацпарка. То есть за предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, уборку мусора и т. д. (приказ Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК № 328). Принявший деньги сотрудник КПП будет обязан предоставить фискальный чек.

При этом от уплаты полной суммы сбора освобождены физические лица, постоянно проживающие или имеющие дачи на территории парка (при предъявлении на КПП государственного акта на землю). А кроме того, предусмотрены скидки: 376.9 тенге (— 25 %) для студентов (по студенческому билету), 326.9 тенге (—50 %) для пенсионеров (по пенсионному удостоверению). Школьники и инвалиды платят только за вход — 226.9 тенге. Скидки или освобождение от платы за вход законом не предусмотрены.

По всем вопросам можно обращаться в администрацию парка (отдел экологического просвещения и туризма) или по адресу: Наурызбайский район, мкр «Таусамалы», ул. Жандосова, 1, тел.: 297 07 72, 297 07 54.