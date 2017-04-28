История жертвы религиозного экстремизма поразила Даурена Абаева

Жительница Казахстана Асель Базарбаева в ходе XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана рассказала Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву свою историю побега из религиозной секты. Слова девушки произвели впечатление на министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, передает передает Zakon.kz





«Состоялась сессия АНК, которую провел Глава государства. Были очень интересные выступления. Каждая из историй - это тема отдельного документального фильма. Я нахожусь под впечатлением от Базарбаевой Асель, она очень эмоционально выступила и оказалось, что она жертва деструктивных религиозных течений. Ей удалось вырваться из этого радикализма, и она вернулась в традиционную религию. Для нее последним рубежом после чего она отказалась от радикализма стало то, что они потребовали ее отказаться от родителей. Это еще раз показывает силу семейных традиций нашего народа. Она сейчас помогает таким же женщинам, какой она была, чтобы вернуться в нормальную семейную жизнь», - высказался глава ведомства в рамках проекта «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».



