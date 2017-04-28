Жители Шымкента бурно обсуждают вывеску парка на латинице

Пользователи шымкентского сегмента социальных сетей бурно обсуждают новую вывеску парка имени Абая , передает , передает Otyrar.kz





Дело в том, что новая вывеска парка теперь на латинском - "Abay parki".





Напомним, глава государства Нурсултан Назарбаев недавно заявил о том, что правительство должно подготовить график перехода на латиницу. По его словам, с 2025 года вся деловая документация, периодическая печать и учебники, должны выходить на латинском алфавите.





"Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к этой работе. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом 21 века", - уверен президент.



