Депутаты пожаловались, что не могут привыкнуть к отмене жезлов у полицейских
28 апреля 2017, 12:29
На этот счет министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов посоветовал парламентариям привыкать к новым правилам.
На Правительственном часе Сенате с Министерством внутренних дел РК при обсуждении реализации рекомендаций сенаторов, данных осенью прошлого года на Парламентских слушаниях по вопросам состояния и проблемам правового регулирования в сфере дорожного движения, депутаты в очередной раз затронули тему отмены жезлов у дорожных патрульных, передает корреспондент Zakon.kz.
Про работу полицейских без жезлов министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов заметил, что это, прежде всего, международная практика.
«По вопросу жезлов - правилах дорожного движения (ПДД) написано ,что мы можем останавливать водителей движением руки и жезлов. Жезл, с учетом европейской практики, решили от него отказаться, тем самым мы перешли на автопатрулирование. Жезлы заменяются светоотражающими жилетами, светоотражающими перчатками, которыми сейчас стопроцентно обеспечены наши полицейские», - сказал глава ведомства.
«Другое дело, что наше население еще не может привыкнуть, но движение, которое полицейский осуществляет по регулированию перекрестков, они одинаковые, что с жезлом, что без жезла. Я думаю, это просто привычка, она отойдет, и люди привыкнут к полицейским, которые регулируют рукой и светоотражающей одеждой», - добавил он.
Сенатор Серик Акылбай поинтересовался, насколько затратна светоотражающая одежда.
«Светоотражающая одежда, тоже, наверное, затратна?», - обратился он к К. Касымову.
В ответ на этом министр заверил, что стоимость «в пределах сметы».
Также С. Акылбай спросил, что стало с жезлами, которые были у дорожных патрулей.
«Огромное количество этих жезлов, наверное, уничтожается. Какой толк? Вот я сам водитель, и иногда не пойму, что показывает регулировщик. Может быть, хоть регулировщикам оставить эти жезлы? Мы до того привыкли. Тем более в ночное время - сразу показывает и видно», - заметил депутат.
Министр пообещал рассмотреть данный вопрос.
«Я думаю, мы рассмотрим этот вопрос, принято было решение протокольное правительством внедрению международного опыта. Я подписал в прошлом году приказ, что с 1 января в соответствии с рекомендации правительства мы отменяем жезлы», - напомнил глава МВД РК.
«Если зайти в интернет, то там так народ возмущается, что жезлы забрали. Никак не привыкнут, я тоже не могу привыкнуть», - пожаловался С. Акылбай.
«Я думаю, может быть, это дело времени?», - ответил ему К. Касымов.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта 24.kz
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