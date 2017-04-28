Депутаты пожаловались, что не могут привыкнуть к отмене жезлов у полицейских

На этот счет министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов посоветовал парламентариям привыкать к новым правилам.

На Правительственном часе Сенате с Министерством внутренних дел РК при обсуждении реализации рекомендаций сенаторов, данных осенью прошлого года на Парламентских слушаниях по вопросам состояния и проблемам правового регулирования в сфере дорожного движения, депутаты в очередной раз затронули тему отмены жезлов у дорожных патрульных, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Про работу полицейских без жезлов министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов заметил, что это, прежде всего, международная практика.





«По вопросу жезлов - правилах дорожного движения (ПДД) написано ,что мы можем останавливать водителей движением руки и жезлов. Жезл, с учетом европейской практики, решили от него отказаться, тем самым мы перешли на автопатрулирование. Жезлы заменяются светоотражающими жилетами, светоотражающими перчатками, которыми сейчас стопроцентно обеспечены наши полицейские», - сказал глава ведомства.





«Другое дело, что наше население еще не может привыкнуть, но движение, которое полицейский осуществляет по регулированию перекрестков, они одинаковые, что с жезлом, что без жезла. Я думаю, это просто привычка, она отойдет, и люди привыкнут к полицейским, которые регулируют рукой и светоотражающей одеждой», - добавил он.





Сенатор Серик Акылбай поинтересовался, насколько затратна светоотражающая одежда.





«Светоотражающая одежда, тоже, наверное, затратна?», - обратился он к К. Касымову.





В ответ на этом министр заверил, что стоимость «в пределах сметы».





Также С. Акылбай спросил, что стало с жезлами, которые были у дорожных патрулей.





«Огромное количество этих жезлов, наверное, уничтожается. Какой толк? Вот я сам водитель, и иногда не пойму, что показывает регулировщик. Может быть, хоть регулировщикам оставить эти жезлы? Мы до того привыкли. Тем более в ночное время - сразу показывает и видно», - заметил депутат.

Министр пообещал рассмотреть данный вопрос.





«Я думаю, мы рассмотрим этот вопрос, принято было решение протокольное правительством внедрению международного опыта. Я подписал в прошлом году приказ, что с 1 января в соответствии с рекомендации правительства мы отменяем жезлы», - напомнил глава МВД РК.

«Если зайти в интернет, то там так народ возмущается, что жезлы забрали. Никак не привыкнут, я тоже не могу привыкнуть», - пожаловался С. Акылбай.





«Я думаю, может быть, это дело времени?», - ответил ему К. Касымов.





Ксения Давыдова, Астана