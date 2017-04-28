Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной





Девушка прославилась на всю Россию, когда пришла в студию к Андрею Малахову на шоу "Пусть говорят". Она рассказала, как ее изнасиловали на пьяной вечеринке. Рейтинги у шоу были рекордные, поэтому душещипательной истории Дианы посвятили несколько выпусков передачи. Теперь Шурыгина – желанная невеста.





Байгужин дал понять репортерам, что у других претендентов на сердце красотки просто нет шансов. По словам Дениса, церемония бракосочетания уже скоро.



