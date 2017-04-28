Оригинальный видеоролик в память о Брюс Ли выпустил известный артист балета Досжан Табылды
28 апреля 2017, 13:49
В видеоролике исполняются сложнейшие танцевальные элементы и зрелищные прыжки классического балетного искусства.
Лауреат Фонда Первого Президента РК, известный артист балета Досжан Табылды выпустил танцевальный видеоролик в память о ярком мастере боевых искусств и актере - Брюс Ли - «The Dragon dance» (Танец дракона), сообщает Zakon.kz
По сюжету нового видеоролика главный герой исполняет па из классического балета под музыку известного японского композитора - Shiro Sagisu (A Fight for Our Motherland), и вступает в битву с мастерами других танцевальных стилей.
В видеоролике исполняются сложнейшие танцевальные элементы и зрелищные прыжки классического балетного искусства.
«Через легендарный образ Брюса Ли я хотел привлечь внимание молодежи к балету и показать, что классический балет является вершиной танцевального искусства», - отметил Досжан Табылды.
Мастеров разных танцевальных стилей сыграли известные казахстанские танцовщики:
Даулет Анарбеков - bboy create;
Бахтияр Байтаков - солист степ-группы «Алтын батыр»;
Ерлан Андагулов - исполнитель Фламенко;
Олжас Маханбеталиев - супер финалист проекта "Биле, Қазақстан" (SYTYCD).
Проект был поддержан Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.
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