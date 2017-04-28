Для выкупа оружия у алмаатинцев из бюджета выделено свыше 7 миллионов тенге - ДВД

Полиция Алматы продолжает кампанию по выкупу у граждан незаконно хранящегося оружия. Повсеместно проводится разъяснительная работа по Правилам добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, утвержденный приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан № 266 от 27.03.2015 г., сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





«Во всех подразделениях ДВД (УВД-РОП, УПП, пункты оформления документов в миграционной и дорожной полиции), местах скопления граждан (ЦОНы, аэропорт, железнодорожные и автовокзалы, рынки, развлекательные и увеселительные заведения) установлены агитационные плакаты, стенды о проведении акции. Во все управления внутренних дел, для распространения среди населения, выданы памятки по сдаче незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Всего для выкупа у граждан незаконно хранящихся оружия боеприпасов и взрывчатых веществ из бюджета выделено 7 миллионов 116 тысяч тенге», - отметил старший инспектор по особым поручениям отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Управления административной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Рахим Толокулов.





Спикер также добавил, что в результате проведенной работы, по состоянию 28 апреля, от граждан поступило 19 заявлений о возмездной сдаче 32 единиц огнестрельного оружия, в том числе 16 единиц гладкоствольного, 10 единиц травматического, 6 единиц нарезного оружия, а также 500 штук патронов к нарезному оружию. Все сданное оружие проверено по Интегрированному банку данных, нарезные оружия направлены на криминалистическую экспертизу.





«К примеру, житель Ауэзовского района Алматы за вознаграждение сдал в полицию три единицы оружия марок «ТОЗ-66», «ПБ4-1» и «МР - 461». По учетам МВД РК сданное оружие не значится в числе зарегистрированного и похищенного. Со слов заявителя, гладкоствольное оружие осталось от деда, а два травматических приобретал в 2007 году, когда работал охранником. Как правило, граждане в своих заявлениях чаще всего указывают, что сдаваемое оружие они нашли при сносе хозяйственных построек или оно осталось от умерших родственников. Эта кампания еще продолжается. Между тем, отметим, что лица, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности», - подчеркнул подполковник Толокулов.