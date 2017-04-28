Курды сообщили об уничтожении 17 турецких солдат
28 апреля 2017, 14:00
Бойцы пешмерга также уничтожили бронетранспортер турецкой армии.
В результате боев между подразделениями турецкой армии и отрядами курдского ополчения (пешмерга) на севере Сирии были убиты 17 турецких военных, еще трое получили ранения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ANF News.
По данным агентства, бойцы пешмерга также уничтожили бронетранспортер турецкой армии.
26 апреля сообщалось, что турецкие силы, применив артиллерию и тяжелую технику, атаковали позиции курдов в районе города Африн.
Днем ранее ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. В результате налета погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга.
С 1984 года РПК на юго-востоке страны ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в стране и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.
В Турции Рабочая партия Курдистана считается сепаратистской террористической организацией.
Фото: Rodi Said / Reuters
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