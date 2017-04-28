Курды сообщили об уничтожении 17 турецких солдат

По данным агентства, бойцы пешмерга также уничтожили бронетранспортер турецкой армии.

26 апреля сообщалось, что турецкие силы, применив артиллерию и тяжелую технику, атаковали позиции курдов в районе города Африн.

Днем ранее ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. В результате налета погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга.





С 1984 года РПК на юго-востоке страны ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в стране и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.





В Турции Рабочая партия Курдистана считается сепаратистской террористической организацией.