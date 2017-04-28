Роль судебной-экономической экспертизы в процессе доказывания преступлений, совершенных в сфере экономики

Развитие рыночных отношений в экономике Республики Казахстан обусловливает экономические споры, разрешаемые судом в гражданском порядке, а также экономические и налоговые преступления. Как правило, экономические преступления влекут за собой причинение материального вреда государству в виде неуплаченных налогов, предпринимателям в виде недостачи, работникам в виде не выплаченных сумм заработной платы и другие. Борьба с экономическими правонарушениями сегодня приобрела характер чрезвычайно актуальной проблемы. Основной задачей правоохранительных органов Республики Казахстан является обеспечение экономической безопасности государства путем быстрого и полного производства расследования по преступлениям, совершаемым в сфере экономики.

Как известно из уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и административного законодательства, назначение экспертизы является средством получения доказательств. Судебно-экономическая экспертиза является основным доказательством при расследовании преступлений в сфере экономики. Назначение судебно-экономической экспертизы является важным следственным действием, от четкого и правильного проведения которого во многом зависят качество и сроки расследования по делу. Производство экспертизы представляет собой процессуальное действие, состоящее в исследовании экспертом по заданию следователя или суда вещественных доказательств и иных материалов с целью установления фактических данных и обстоятельств.

Назначаются эти экспертизы, правоохранительными органами по расследованию дел и судами в результате возникновения споров, когда решаются вопросы экономики в правоотношениях. Целями судебно-экономической экспертизы является исследование действительного финансового положения предприятия, выявление ошибок или намеренного подлога документации, установление нарушений при ведении бухгалтерского и налогового учета, а также предупреждение правонарушений в хозяйственной деятельности организаций.

Проведение экспертизы должно происходить в соответствии с уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным законодательством и иными нормативными актами Республики Казахстан, регулирующими судебно-экспертную деятельность, и не должно нарушать прав участников процесса, так как доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а так же использоваться для доказывания обстоятельств. Заключение эксперта, так же как и любое другое доказательство, не имеет заранее установленной силы и должно оцениваться в совокупности с иными доказательствами.

Для установления истины по делу могут назначаться и проводиться дополнительные, повторные, комиссионные и комплексные экспертизы. От своевременного и правильного проведения экспертизы зависит завершение расследования дел в установленные сроки. Соблюдение норм законодательства при назначении и проведении судебно-экономической экспертизы, правильное использование следователем данных экспертизы содействуют раскрытию преступления, установлению действительных размеров причиненного ущерба и их взысканию с виновных, принятию необходимых профилактических мероприятий по сохранению собственности.

Выводы этих экспертиз используются при расследовании дел о расхищении государственного, общественного и личного имущества, халатности, злоупотреблении служебным положением, фальсификации результатов финансовой деятельности, приписках и других искажениях отчетности и учета производственной и финансово-хозяйственной деятельности, причинении ущерба государственным, частным и общественным предприятиям и организациям, а также отдельным гражданам.

Заключение судебного эксперта является доказательством по делу и оценивается лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, судом, с точки зрения его обоснованности, достоверности, полноты, соблюдения установленных для производства экспертизы порядка и правил.

Оценив заключение экономической экспертизы, следователь решает вопрос о его использовании для установления определенных фактов по делу. Заключение может подтверждать или опровергать версию, сложившуюся у следователя, равно как и служить основой для выдвижения и проверки новых версий, расширения рамок расследования.

Если система доказательств, включающая заключение эксперта, не дает возможности установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию, следователь продолжает расследование. В этом случае заключение судебной экономической экспертизы может быть использовано при производстве следственных действий, в частности, допросов, осмотров и выемок документов, назначении других родов экспертиз.

Следователь использует заключение эксперта и непосредственно в ходе обоснования своих промежуточных и окончательных выводов по делу. В этом смысле использование доказательств, в том числе и заключения судебно-экспертных исследований, представляется самостоятельной операцией, осуществляемой в уголовно-процессуальном доказывании наряду с их собиранием, исследованием и оценкой.

В целом, значение судебно-экономической экспертизы в процессе доказывания преступлений, определяется тем, что заключение эксперта является доказательством в судах, на его основании и в совокупности с другими доказательствами может быть установлена виновность или невиновность лица в совершении правонарушения или преступления, решен вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Гл. эксперт Лысенко В.А.