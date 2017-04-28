В Алматы наказан сотрудник ДГД, незаконно парализовавший деятельность ТОО

На протяжении более 25 дней расходные операции по банковским счетам и по кассе ТОО были приостановлены.

Прокуратурой Бостандыкского района Алматы в ходе рассмотрения обращения директора одного из предприятий города, выявлены нарушения в действиях работника Департамента государственных доходов по Алматы (далее-ДГД) , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.





Установлено, что руководство ТОО в связи с несогласием с выставленным ДГД уведомлением о результатах налоговой проверки обратилось с иском в суд. При этом, на время судебного разбирательства в нарушение норм налогового законодательства ДГД дважды неправомерно вынесены в отношении ТОО меры принудительного взыскания налоговой задолженности.





В результате, на протяжении более 25 дней расходные операции по банковским счетам и по кассе ТОО были приостановлены, по сути парализована деятельность компании.





По представлению прокуратуры меры принудительного взыскания в отношении ТОО были отменены, виновный сотрудник ДГД по Алматы привлечен к дисциплинарной ответственности.



