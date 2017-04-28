Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы наказан сотрудник ДГД, незаконно парализовавший деятельность ТОО

28 апреля 2017, 15:38

На протяжении более 25 дней расходные операции по банковским счетам и по кассе ТОО были приостановлены.

Прокуратурой Бостандыкского района Алматы в ходе рассмотрения обращения директора одного из предприятий города, выявлены нарушения в действиях работника Департамента государственных доходов по Алматы (далее-ДГД), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

Установлено, что руководство ТОО в связи с несогласием с выставленным ДГД уведомлением о результатах налоговой проверки обратилось с иском в суд. При этом, на время судебного разбирательства в нарушение норм налогового законодательства ДГД дважды неправомерно вынесены в отношении ТОО меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

В результате, на протяжении более 25 дней расходные операции по банковским счетам и по кассе ТОО были приостановлены, по сути парализована деятельность компании.

По представлению прокуратуры меры принудительного взыскания в отношении ТОО были отменены, виновный сотрудник ДГД по Алматы привлечен к дисциплинарной ответственности.

фото: almaty.palata.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...