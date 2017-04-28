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Самую толстую обезьянку Бангкока посадят на диету

28 апреля 2017, 15:58

Она весит 15 килограммов.

Макака Uncle Fatty (переводится как "Толстый Дядя") живёт в Бангкоке неподалёку от рынка. Весит Дядя в два раза больше, чем любой представитель того же вида, — целых 15 килограммов, сообщает Life.ru.

И вес продолжает неумолимо расти стараниями заботливых тайцев, которые норовят угостить обезьяну. Прохожие то и дело подкармливают её кукурузой, ананасами, кокосом и даже попкорном, молочными коктейлями и лапшой, пишет Daily Mail.

Наконец, на обезьяну с ожирением обратили внимание защитники дикой природы Таиланда. Толстого Дядю забрали в ветеринарную клинику и посадили на жёсткую диету. Когда вес обезьяны придёт в норму, её снова отпустят на волю.



Фото: dailymail.co.uk

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