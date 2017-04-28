Футболист «Спартака» согласился на переход в турецкий клуб

«Трабзонспор» ближайшим летом подпишет контракт с защитником московского «Спартака» Сердаром Таски, сообщает Fanatik. Немецкий футболист дал предварительное согласие на переход.





По информации издания, руководство «Трабзонспора» готово платить Таски €2,5 за сезон. Его контракт со «Спартаком» истекает в июне 2017 года, пишет РБК





Защитник мог перейти в «Трабзонспор» еще в зимнее трансферное окно. В начале января ТАСС сообщил, что Таски подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года. Предполагалось, что в год он будет получать €2,3 млн. В последний момент сделка сорвалась.





Таски перешел в «Спартак» из «Штутгарта» в августе 2013 года за €2 млн. Всего за московский клуб центральный защитник провел 60 встреч во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. В весенней части чемпионата России он выходил в стартовом составе «Спартака» в семи матчах из восьми, оставшись на скамейке запасных лишь в домашней игре с «Оренбургом» (3:2).





Вторую половину прошлого сезона Таски провел на правах аренды в мюнхенской «Баварии». В составе немецкого клуба он участвовал в трех матчах чемпионата Германии, став чемпионом и обладателем Кубка страны.





За сборную Германии Таски провел 14 матчей. В 2010 году он в составе национальной команды стал бронзовым призером чемпионата мира в ЮАР.



