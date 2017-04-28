Певец с казахскими корнями выступит на ”Евровидении‑2017” от Болгарии

Кристиан Костов российский и болгарский певец, финалист 1-го сезона российского проекта «Голос. Дети», обладатель второго места в 4-м сезоне болгарского проекта «X Factor» представит Болгарию на конкурсе «Евровидение» 2017 года в Киеве, пишет МК









Он выступит с песней «Beautiful Mess». Кристиан будет самым молодым участником конкурса в этом году.





Он родился в Москве в марте 2000 года от мамы из Казахстана Зауре и папы-болгарина Константина.





В 2013 году он принял участие в телешоу «Голос. Дети». Дима Билан был его наставником. Он дошел до финала детского «Голоса», но не победил.





Летом 2015 года в возрасте 15 лет Кристиан Костов принял участие в 4-м сезоне шоу талантов «The X Factor Bulgaria». Успешно пройдя кастинг, он стал самым юным участником четвёртого сезона. До этого стремительно продвигавшийся к финалу в полуфинале шоу Кристиан вместе с группой «AVA» стал претендентом на вылет. Но судьи отдали свои голоса в пользу Кристиана, и он прошел в финал. В финале шоу он исполнил песню группы Любэ «Позови меня», а также спел дуэтом с Василом Найденовым — они вместе исполнили песню «Сбогом, моя любов». Для финальной песни он выбрал песню Эмиля Димитрова «Ако си дал». И по итогам зрительского голосования Кристиан занял 2-е место, а победителем шоу стала Христиана Луизу.





Дима Билан прокомментировал песню с которой выступит на «Евровидение» Кристиан Костов.





"Песня очень крутая, ролик нереальный. Абсолютно в сегодняшнем дне — и музыка, и видео, и подача. Молодежь, черно-белые тона, вороны. Все так вкусно сделано!", - сказал Д.Билан.













Фото: youtube.com



