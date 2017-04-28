СМИ обнаружили ошибку на новых банкнотах Банка Англии
28 апреля 2017, 17:16
Банк Англии пока не дал комментариев.
Текст, напечатанный на новых 5-фунтовых купюрах Банка Англии, содержит пунктуационные ошибки, сообщает РИА Новости.
На банкноты рядом с портретом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля помещена его цитата: "Мне нечего вам предложить, кроме крови, труда, слез и пота (I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat)".
В проекте дизайна все правила пунктуации были соблюдены, однако на купюрах, выпущенных в обращение, были убраны кавычки и точка.
"Это выглядит так, будто это произносят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Определенно должны быть кавычки и точка", — прокомментировала оформление денежного знака профессор Оксфордского университета Тара Стаббс.
Банк Англии пока не дал комментариев.
Новая пластиковая 5-фунтовая купюра с изображением Королевы Елизаветы Второй и Уинстона Черчилля уже попадала в центр скандала. После того, как банкнота поступила в обращение в сентябре прошлого года, защитники животных и вегетарианцы обнаружили, что в полимерных гранулах, используемых для ее производства, содержится сало, получаемое из животного жира.
Банк Англии признал этот факт и пообещал изучить данный вопрос. На печать 5-фунтовых купюр ушло 46 миллионов фунтов стерлингов.
Фото: © AP Photo / Alastair Grant
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