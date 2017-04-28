МВД: полицейским запрещено работать с водителями без видеорегистраторов

Есть поручения, чтобы мы до конца года обеспечили всех полицейских видеорегистраторами - сказал Касымов.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о запрете на взаимодействие полицейских с водителями без видеорегистратора.





"В машине у нас установлены как минимум два видеорегистратора, и мы видим все действия наших полицейских и жестко с этим боремся. Есть поручения, чтобы мы до конца года обеспечили всех полицейских видеорегистраторами, поэтому я своим приказом сейчас запретил нашим полицейским работать с водителями без видеорегистратора", — сказал Касымов на правительственном часе в сенате.



