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МВД: полицейским запрещено работать с водителями без видеорегистраторов

28 апреля 2017, 17:24

Есть поручения, чтобы мы до конца года обеспечили всех полицейских видеорегистраторами - сказал Касымов.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о запрете на взаимодействие полицейских с водителями без видеорегистратора.

"В машине у нас установлены как минимум два видеорегистратора, и мы видим все действия наших полицейских и жестко с этим боремся. Есть поручения, чтобы мы до конца года обеспечили всех полицейских видеорегистраторами, поэтому я своим приказом сейчас запретил нашим полицейским работать с водителями без видеорегистратора", — сказал Касымов на правительственном часе в сенате.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта 365info.kz

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