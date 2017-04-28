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В АО «НК «ҚТЖ» прошел Юридический форум

28 апреля 2017, 17:33

Юридический форум демонстрирует успешность взаимодействия судебной власти, госорганов, хозяйствующих субъектов в повышении законности во всех сферах жизни и деятельности.

26 - 28 апреля текущего года в АО «НК «КТЖ» состоялся Юридический форум. В мероприятии, организованном юридической службой АО «НК «ҚТЖ» при поддержке государственных органов, приняли участие ведущие тренеры в области трудового, антикоррупционного, гражданского процессуального права, института медиации и партисипации из Казахстана и России, передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

«Форум является уникальной площадкой для обсуждения актуальных юридических вопросов, повышения квалификации и уровня знаний работников Компании», - отметил директор Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «ҚТЖ» Рустем Хасенов.

По его словам, обучение направлено на повышение компетенций работников юридических служб Компании, правовых знаний руководителей подразделений, а также качества правовой работы.

Сотрудники, прошедшие обучение на Юридическом форуме, получат возможность стать «внутренними тренерами». Они проведут занятия по правовой тематике в подразделениях Компании.

«Нас учили тому, как правильно вести деловые разговоры, подбирать персонал, строить стратегию, предотвратить риски. Помимо этого, нам объяснили все тонкости работы юридической службы. Я считаю, что это полезно для всех. Одного из тренеров мы приглашаем к себе, чтобы он обучил молодых сотрудников», - сказал заместитель директора филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Акмолинское отделение ГП» В. Миронов.



Юридический форум демонстрирует успешность взаимодействия судебной власти, государственных органов, хозяйствующих субъектов в повышении законности во всех сферах жизни и деятельности.

На мероприятии выступили спикеры Юридического форума - судья Верховного суда РК Б. Жумагулов, заведующий кафедры уголовного права и академического процесса при Верховном Суде РК М.Утанов, руководитель управления формирования антикоррупционной культуры Департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Д Смагулов, эксперт Департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК Г.Каирбаева.

В работе форума приняли участие более 250 сотрудников Компании.

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