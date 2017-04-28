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Состояние и перспективы развития системы жилищно-коммунального хозяйства в Республике Казахстан

28 апреля 2017, 17:43

Даже самые последние технические новинки бессильны, если сами жильцы не начнут понимать, что сами являются хозяевами своей недвижимости.

О состоянии и перспективах развития жилищно-коммунальной сферы проинформировал депутатов Мажилиса Парламента РК председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Марат Садуов.

По словам председателя правления, основной проблемой в сфере ЖКХ является неудовлетворенность населения качеством обслуживания объекта кондоминиума, как следствие отсутствия по объектного управления и многообразия форм управления.



«Как показывает практика, почти все управляющие компании ориентируются на стандартный набор работ по содержанию дома, не стремятся решать задачи перспективного планирования, не имеют заинтересованности в ресурсосбережении и в проведении капитального ремонта. А собственники квартир, в свою очередь, не заинтересованы в накоплении средств на проведение капитального ремонта, предусмотренного законодательством. В результате большая часть домов республики имеет высокий износ и низкий класс энергоэффективности. Согласно Закону «О жилищных отношениях» все органы управления должны осуществлять только функции управления и заключать договоры с сервисными компаниями по содержанию дома», - подчеркнул Марат Садуов.

Депутаты предложили проработать вопросы повышения квалификации, сертификации и аттестации сотрудников управляющих компаний, а также внести соответствующие поправки в Закон «О жилищных отношениях».



Одной из мер решения проблемы в жилищном секторе, сотрудники ЖКХ видят в создании единой республиканской информационной системы
для обеспечения контроля деятельности органов управления. Но даже самые последние технические новинки бессильны, если сами жильцы не начнут понимать, что сами являются хозяевами своей недвижимости и не проявят хозяйский подход.

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