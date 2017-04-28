В Таиланде водитель грузовика устроил гонку с полицией из-за ссоры с женой

Грузовик не остановился для проверки документов и груза на полицейском блок-посту в северной провинции Пхитсанулок на трассе, ведущей в сторону столицы Таиланда — города Бангкока. Машина протаранила ограждение блок-поста на большой скорости и продолжила движение. По поведению водителя полицейские заключили, что в грузовике должен находиться какой-то запрещенный груз, заподозрив, что это наркотики, так как по трассе, на которой произошел инцидент, часто перевозят в центр страны наркотические вещества, поступающие контрабандой через северные границы Таиланда.





Один полицейский автомобиль начал погоню за грузовиком, затем в гонку включились еще три полицейские машины, вызванные по радио. Погоня продолжалась на больших скоростях на протяжении 70 километров, водитель грузовика с прицепом выполнял маневры, с помощью которых пытался оторваться от преследователей, съезжал с трассы на дороги местного значения, петлял, и один раз даже задел прицепом одну из полицейских машин, сообщает издание. В конце концов, грузовик оказался на дороге, которая заканчивалась тупиком, и вынужден был остановиться.