Казахстан успешно завершил председательство в ЕЭК ООН

В качестве председателя крупнейшей экономической организации Казахстан умело проводил работу по продвижению как национальных интересов, так и интересов всего региона Евразии.

27 апреля 2017 года завершилось двухлетнее председательство Казахстана в Европейской экономической комиссии ООН, которое, по оценке государств-членов ЕЭК ООН, было успешным и эффективным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





В качестве председателя крупнейшей экономической организации Казахстан умело проводил работу по продвижению как национальных интересов, так и интересов всего региона Евразии.





Председательство Казахстана дало импульс ряду новых совместных с ЕЭК ООН проектов в области энергетики, охраны окружающей среды, торговли, инноваций и жилищного хозяйства.





Одним из важных достижений в рамках председательства в этой региональной организации станет проведение 11-14 июня этого года в Астане в рамках «ЭКСПО-2017» Министерской конференции по энергетике и Восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития. По итогам конференции будет объявлено о создании Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиций под эгидой ООН в Астане.





По инициативе казахстанской стороны в текущем году между Правительством Казахстана и ЕЭК ООН будет подписан Меморандум о взаимопонимании по размещению Международного центра оценки водных ресурсов в Казахстане.





В свете вступления в силу Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли достигнута договоренность с ЕЭК ООН о проведении ряда семинаров для представителей государственных органов РК по вопросам содействия торговле. Также эксперты ЕЭК ООН проведут обзор инновационного потенциала Казахстана и жилищного сектора, который будет включать главу, посвященную Астане в качестве модели устойчивого города.





ЕЭК ООН служит форумом правительств региона для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и обмена мнениями. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает охранять окружающую среду, содействует развитию торговли, а также способствует интеграции стран-членов в мировую экономику.





По итогам выборов, состоявшихся 27 апреля этого года в ходе 67-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, новым председателем Комиссии избрана Латвия.



