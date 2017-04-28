Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстан успешно завершил председательство в ЕЭК ООН

28 апреля 2017, 19:18

В качестве председателя крупнейшей экономической организации Казахстан умело проводил работу по продвижению как национальных интересов, так и интересов всего региона Евразии.

27 апреля 2017 года завершилось двухлетнее председательство Казахстана в Европейской экономической комиссии ООН, которое, по оценке государств-членов ЕЭК ООН, было успешным и эффективным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В качестве председателя крупнейшей экономической организации Казахстан умело проводил работу по продвижению как национальных интересов, так и интересов всего региона Евразии.

Председательство Казахстана дало импульс ряду новых совместных с ЕЭК ООН проектов в области энергетики, охраны окружающей среды, торговли, инноваций и жилищного хозяйства.

Одним из важных достижений в рамках председательства в этой региональной организации станет проведение 11-14 июня этого года в Астане в рамках «ЭКСПО-2017» Министерской конференции по энергетике и Восьмого Международного форума по энергетике в интересах устойчивого развития. По итогам конференции будет объявлено о создании Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиций под эгидой ООН в Астане.

По инициативе казахстанской стороны в текущем году между Правительством Казахстана и ЕЭК ООН будет подписан Меморандум о взаимопонимании по размещению Международного центра оценки водных ресурсов в Казахстане.

В свете вступления в силу Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли достигнута договоренность с ЕЭК ООН о проведении ряда семинаров для представителей государственных органов РК по вопросам содействия торговле. Также эксперты ЕЭК ООН проведут обзор инновационного потенциала Казахстана и жилищного сектора, который будет включать главу, посвященную Астане в качестве модели устойчивого города.

ЕЭК ООН служит форумом правительств региона для разработки конвенций, норм и стандартов с целью гармонизации действий и обмена мнениями. Выполняя эту функцию, ЕЭК ООН обеспечивает гарантии безопасности и качества потребителям, помогает охранять окружающую среду, содействует развитию торговли, а также способствует интеграции стран-членов в мировую экономику.

По итогам выборов, состоявшихся 27 апреля этого года в ходе 67-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, новым председателем Комиссии избрана Латвия.

Фото: Деловой Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...