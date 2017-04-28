Выборы в Сенат обойдутся в 92 миллиона тенге

Финансировать избирательную кампанию кандидаты смогут и из собственных средств, а также за счёт добровольных взносов. В целом, их расходы не должны превышать 17 миллионов. Выдвигать своих представителей в Сенат областные депутаты 14 регионов, а также Алматы и Астаны смогут уже завтра, а закончить 28 мая – ровно за месяц до выборов.





Следить за ходом голосования будут международные наблюдатели. Приглашения уже начало рассылать Министерство иностранных дел. Обновить состав Парламента нужно в этом году согласно Конституции. Прошлый созыв уже отработал положенный по закону шестилетний срок. Всего в Сенате 47 депутатов, 15 из которых назначает президент. А вот за остальных будут голосовать региональные маслихаты.





- В голосовании на выборах депутатов Сената участвуют только выборщики – депутаты маслихата. Сенаторы избираются депутатами маслихатов, которые в свою очередь были избраны гражданами на прямых выборах. То есть они совершенно легитимно представляют интересы населения регионов в Парламенте. Подобная схема формирования одной из палат парламента широко используется в мировой практике, - сказал зам. председателя ЦИК РК Владимир Фоос.