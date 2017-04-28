«Кайрат» не сумел выйти в финал Кубка УЕФА

30 апреля в 16:30 по Астане «Кайрат» в матче за третье место встретится с российской «Югрой».

«Кайрат» в полуфинале Кубка УЕФА в Алматы встречался с испанским «Интером», пишет Sports.kz.





Хозяева площадки открыли счет на пятой минуте, отметился Кабреува, затем сравнял его Рикардинью, но до завершения тайма алматинцы вновь вышли вперед благодаря удару Игора. После перерыва Рикардинью с пенальти оформил дубль и уровнял шансы на успех. Далее шла упорная борьба, завершившаяся голом капитана испанцев Ортиса. 3:2 — победа «Интера».





30 апреля в 16:30 по Астане «Кайрат» в матче за третье место встретится с российской «Югрой».





«Интер» (Испания) — «Кайрат» (Казахстан) 3:2 (1:2)

Голы: Кабреува 5 (0:1), Рикардинью 13 (1:1), Игор 16 (1:2), Рикардинью с пенальти 23 (2:2), Ортис 39 (3:2)

Предупреждение: Дуглас 23

«Интер»: Хесус Эрреро, Умберто, Ширайши, Пола, Рикардинью — Гонсалес, Ортис, Лоло, Гадейя, Марио Ривильос, Борха, Дарлан, Рафаэль, Пасос

«Кайрат»: Игита, Игор, Алешандре Мораес, Дуглас Жуниор, Диваней — Диего Ронкальо, Жаманкулов, Тайеби, Сулейменов, Дуглас, Эвертон, Дрот, Кабреува, Есенаманов

Судьи: Богдан Сореску (Румыния), Алессандро Мальфер (Италия), Габор Ковач (Венгрия)

28 апреля. Алматы. «Алматы Арена» 10 238 зрителей.



