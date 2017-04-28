Президент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобией

«Не только мусульманские женщины — все женщины могут надеть головной платок, и если настоящая и разнузданная исламофобия будет продолжаться, то придет день, когда мы должны будем попросить всех женщин носить головные платки — абсолютно всех! — как знак солидарности с теми, кто делает это из религиозных соображений», — предрек президент на встрече с учащимися одной из школ.

«Разумеется, каждая женщина имеет право одеваться, как ей больше нравится, — это просто мое мнение по данному вопросу», — тут же оговорился ван дер Беллен.





Ранее австрийский президент неоднократно заявлял, что выступает против каких-либо ограничений на ношение одежды. В качестве исключения он приводил в пример суд, где, по его мнению, женщины-судьи должны воздержаться от ношения диктуемых религией костюмов, чтобы не ставить под вопрос свою нейтральность.





Александр ван дер Беллен стал президентом Австрии 4 декабря 1916 года в результате повторных выборов. Он опередил своего соперника, кандидата от ультраправой Австрийской партии свободы Норберта Хофера, на 0,3 процента за счет голосов, присланных по почте.