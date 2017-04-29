В США экс-президента Джорджа Буша-старшего выписали из госпиталя
29 апреля 2017, 00:11
По данным представителя Буша Джима Макгрэта, экс-президента выписали в пятницу. По его словам, 92-летний Буш "рад быть дома".
Экс-президент США Джордж Буш-старший выписан из госпиталя, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в середине апреля для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем. Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение.
По данным представителя Буша Джима Макгрэта, экс-президента выписали в пятницу. По его словам, 92-летний Буш "рад быть дома".
Буш-старший уже был госпитализирован в середине января с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.
Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его жене Барбаре — 91.
Фото: AP Photo
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