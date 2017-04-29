Аким Карагандинской области вручил денежные гранты руководителям этнокультурных объединений

Он также отметил, что 2017 год можно назвать годом системной модернизации.

В карагандинском Доме дружбы 28 апреля с участием акима области Ерланом Кошановым состоялся «круглый стол» «Бірлігі бекем ел мықты», сообщает сообщает Zakon.kz





Глава региона подчеркнул, что эта встреча проходит сразу же после 25-ой юбилейной сессии Ассамбели народа Казахстана и в канун одного из самых светлых праздников – Дня единства народа Казахстана.





Он также отметил, что 2017 год можно назвать годом системной модернизации.





«Сегодня мы говорим об эволюции казахстанского общества, которое является уникальным, полиэтическим, поликультурным. В беспокойное время нам удалось сохранить мир и согласие. Это было бы невозможно без Ассамблеи народа Казахстана, объединившей казахстанское общество. Сегодня работа Ассамблеи вышла далеко за рамки только этнических вопросов. Этот общественный институт занялся вопросами благотворительности, медиации и общественного контроля. И в таких объединяющих общество сферах роль Ассамблеи народа Казахстана будет только усиливаться. Как отметил Президент РК, перед Ассамблеей открываются большие возможности в рамках духовной модернизации. Я надеюсь, что мы примем активное участие в таких проектах, как «Малая Родина», «100 новых лиц Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», - сказал в своем вступительном слове Ерлан Кошанов.





«Перед нами, лидерами этнокультурных объединений, экспертным сообществом стоит грандиозная задача – найти такие способы и методы работы, которые будут эффективными в условиях глобальной идеологической конкуренции. Мы же видим, что каким угрозам подвержена молодежь. Идет настоящая война и попытка нравственно дезориентировать общество, причем с применением самых новых информационных технологий. Это угрожает стабильности в нашей стране», - отметил председатель еврейского центра культуры, руководитель научно-экспертной группы областной Ассамблеи народа Казахстана Вилен Молотов-Лучанский.





Он также подчеркнул, что Президент страны призвал этнокультурные объединения не останавливаться на достигнутом, и идти дальше, создавая платформы для будущих поколений.





«Нам, участникам XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана врезалась в память острота и образность метких фраз Главы государства. Действительно, нам предстоит двигаться во стократ быстрее и еще более сплоченно», - подчеркнул он.





В мероприятии, посвященном Дню единства народа Казахстана, приняла участие и мастер спорта международного класса РК по конькобежному спорту Екатерина Айдова.





«Ерлан Жаканович, во всем мире знают, что мы живем большой и дружной семьей. Везде узнают наш Флаг. Везде знают и уважают нашего Елбасы. Вы, наверно, и сами это видите. 2017 год особенный для нас, спортсменов. На Всемирной зимней Универсиаде 11 человек из Карагандинской области выступили за Казахстан. В их числе посчастливилось быть и мне. Я стала бронзовым призером на двух дистанциях. И когда я стояла на пьедестале, звучал наш Гимн, гордо поднимался наш Флаг, меня переполняло особое чувство гордости за нашу страну. Я знала, что меня поддерживают мои земляки, все казахстанцы. Я чувствовала это сердцем! И в тот момент я, как никогда, осознавала, что являюсь частью великой и могущественной страны. Поверьте, это прекрасные мгновения. Ради этого стоит жить. Несомненно, наша сила – в единстве! И мы обязательно добьемся новых побед!», - сказала именитая спортсменка, обращаясь в главе региона.





По уже ставшей доброй традицией руководители 24 этнокультурных объединений получили премии акима области за пропаганду и развитие принципов межэтнического и межконфессионального согласия, укрепление национального единства и гражданского мира в размере 700 тысяч тенге.





Что касается проекта «Малая Родина» глава региона внес интересное предложение»: «Во многих наших поселках, аулах есть хорошая традиция – когда выпускники школ, где бы они ни жили, собираются через 10, 20, 30 лет и устраивают праздники, делают добрые дела для своей малой родины. Давайте сделаем эту традицию общенародной. Бывших карагандинцев не бывает. Среди наших земляков есть много успешных людей, больших артистов. Я предлагаю пригласить их всех в Караганду и устроить большой гала-концерт».





Завершилась встреча принятием членами областной Ассамбели народа Казахстана обращениям к жителям с просьбой приложить все усилия для реализации задач по духовной модернизации, поставленных Главой государства.



