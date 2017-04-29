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А.Мамин проинспектировал работу Астанинского контррегулятора

29 апреля 2017, 11:40

В настоящее время в контррегуляторе аккумулировано 250 млн. куб.м. паводковых вод, сброшенных из Астанинского (Вячеславского) водохранилища.

Сегодня Первый Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин ознакомился с работой Астанинского контррегулятора, предназначенного для инженерной защиты районов существующей и перспективной застройки Астаны от возможных паводков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Заместитель министра внутренних дел РК Ю.Ильин доложил о работе Астанинского контррегулятора в текущий период. По его словам, контррегулятор включает в себя защитную дамбу протяженностью 31 км и может временно удержать паводковую воду в объеме до 450 млн. куб.м.

Ю.Ильин сообщил, что в настоящее время в контррегуляторе аккумулировано 250 млн. куб.м. паводковых вод, сброшенных из Астанинского (Вячеславского) водохранилища.

Контррегулятор осуществляет пропуск воды в реку Есиль не более 40 кубометров в секунду (3,5 млн. кубометров в сутки).

Напомним, строительство объекта завершено в 2010 году и в этом же 2010 году в Астанинском контррегуляторе было перехвачено 31,8 млн. куб.м паводковых вод. В 2014 году - 138 млн. куб.м., в 2015 году - 249,8 млн. куб.м., в 2016 году - 45,0 млн. куб.м. паводковых вод, тем самым обеспечена защита от подтоплений города Астаны и его окрестностей.

По итогам посещения Первый Заместитель Премьер-Министра РК дал ряд конкретных поручений МВД РК и акимату Астаны. А.Мамин подчеркнул, что «необходимо вести постоянный мониторинг состояния Астанинского контрегулятора».

Фото: primeminister.kz.

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