Бердыбек Сапарбаев пригласил оренбургских казахов посетить ЭКСПО-2017
29 апреля 2017, 12:48
Аким области подчеркнул, что по предварительным данным выставку посетят порядка 2,5 млн человек. Ожидается большое количество туристов из стран СНГ, Китая, Европы, Турции и США.
В Оренбургской области прошли Дни Актюбинской области, в рамках которых были организованы праздничные мероприятия, ярмарка сельскохозяйственной продукции, выставки, встречи, сообщает пресс-служба акима области.
Россияне смогли ознакомиться с национальными традициями и обычаями, отведать казахские блюда.
В ходе встречи со студенческой молодежью, обучающейся в оренбургских вузах, аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал о том, что 10 июня 2017 года в г. Астана откроет свои двери международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», в которой примут участие 115 стран и представители более 20 международных организаций.
- Это самый масштабный проект независимого Казахстана. Его основная тема «Энергия будущего» отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, оказывающей все большее влияние на планету, - отметил Бердыбек Сапарбаев.
Аким области подчеркнул, что по предварительным данным выставку посетят порядка 2,5 млн человек. Ожидается большое количество туристов из стран СНГ, Китая, Европы, Турции и США.
В ходе встречи 100 актюбинским студентам были вручены билеты на выставку.
Еще 100 билетов были переданы представителям областного общественного объединения «Ассоциация казахов Оренбуржья».
В настоящее время в приграничном регионе проживают более 120 тысяч казахов. 95% из них имеют прямые родственные связи с РК. В области созданы и действуют 13 казахских национально-культурных общественных объединений.
Напомним, в начале апреля по инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева приграничные районы Актюбинской и Оренбургской областей сообща отметили праздник Наурыз. В российские районы выехали делегации Айтекебийского, Каргалинского, Хобдинского, Мартукского, Хромтауского районов и города.
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