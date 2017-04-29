Бердыбек Сапарбаев пригласил оренбургских казахов посетить ЭКСПО-2017

Аким области подчеркнул, что по предварительным данным выставку посетят порядка 2,5 млн человек. Ожидается большое количество туристов из стран СНГ, Китая, Европы, Турции и США.

В Оренбургской области прошли Дни Актюбинской области, в рамках которых были организованы праздничные мероприятия, ярмарка сельскохозяйственной продукции, выставки, встречи, сообщает пресс-служба акима области.





Россияне смогли ознакомиться с национальными традициями и обычаями, отведать казахские блюда.





В ходе встречи со студенческой молодежью, обучающейся в оренбургских вузах, аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал о том, что 10 июня 2017 года в г. Астана откроет свои двери международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», в которой примут участие 115 стран и представители более 20 международных организаций.





- Это самый масштабный проект независимого Казахстана. Его основная тема «Энергия будущего» отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, оказывающей все большее влияние на планету, - отметил Бердыбек Сапарбаев.





Аким области подчеркнул, что по предварительным данным выставку посетят порядка 2,5 млн человек. Ожидается большое количество туристов из стран СНГ, Китая, Европы, Турции и США.





В ходе встречи 100 актюбинским студентам были вручены билеты на выставку.





Еще 100 билетов были переданы представителям областного общественного объединения «Ассоциация казахов Оренбуржья».





В настоящее время в приграничном регионе проживают более 120 тысяч казахов. 95% из них имеют прямые родственные связи с РК. В области созданы и действуют 13 казахских национально-культурных общественных объединений.





Напомним, в начале апреля по инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева приграничные районы Актюбинской и Оренбургской областей сообща отметили праздник Наурыз. В российские районы выехали делегации Айтекебийского, Каргалинского, Хобдинского, Мартукского, Хромтауского районов и города.



