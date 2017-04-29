20 самых ярких лозунгов глобального Марша в защиту науки

В прошлую субботу, 22 апреля, тысячи неравнодушных людей во всём мире вышли на улицы своих городов, чтобы присоединиться к глобальному Маршу в защиту науки, приуроченному ко Дню Земли. Изначально идея проведения марша зародилась в США, жители которых недовольны намерением президента Дональда Трампа сократить финансирование научных исследований.





Действуйте сейчас, либо потом придётся поплавать.









Сделаем Землю снова прекрасной.









Сколько нужно людей, чтобы изменить планету?









Любите свою мать.









Мы – часть решения проблемы.









Знаешь, что такое полиомиелит? Нет? Скажи спасибо науке!









Только ты можешь остановить массовое вымирание видов.









Сделаем космос снова великим.









Никаких признаков разумной жизни.









Наука – как магия, только настоящая.









Не могу поверить, что я протестую в защиту реальности.









Океаны поднимаются, империи приходят в упадок.













Мы верим в эволюцию.









На самом деле, быть зелёным легко.









Я считаю, что мы уделяем недостаточно внимания научным исследованиям, посвящённым поиску лекарства от глупости.













Вот единственный рыжий маппет, которому я доверю рассказывать мне о науке.













Наука – не альтернативный факт. («Альтернативный факт» – популярный в последние месяцы мем в США, означающий факт, который на самом деле является ложным).

Белые медведи просят остановить глобальное потепление.









Это благодаря науке мы высадились на Луну, а не альтернативным фактам. Я на стороне науки.









За науку.









Я на её стороне.







