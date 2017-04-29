Депутаты Мажилиса озеленили проспект «Ұлы Дала» вблизи комплекса ЭКСПО-2017
29 апреля 2017, 15:39
Зеленая полоса проспекта пополнилась саженцами таких пород деревьев, как сосна, клен, липа и ель.
Сегодня депутаты Мажилиса во главе со Спикером Палаты Нурланом Нигматулиным приняли участие в общегородском субботнике в Астане, передает Zakon.kz.
Мажилисмены озеленили столичный проспект «Ұлы Дала» вблизи комплекса ЭКСПО-2017, высадив свыше двухсот саженцев.
Зеленая полоса проспекта пополнилась саженцами таких пород деревьев, как сосна, клен, липа и ель. В отличие от прошлых лет вместе с этими деревцами депутаты высадили кусты рябины, бузины, аронии, сирени и др.
В разгар субботника к парламентариям присоединился аким Астаны Асет Исекешев.
В субботнике участвовали парламентарии от всех депутатских объединений, представленных в Мажилисе: партии «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК и депутаты от Ассамблеи Народа Казахстана.
Вместе с депутатским корпусом активно поработали и сотрудники Аппарата Мажилиса.
Фото: Ж.Куспанов.
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