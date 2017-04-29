Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Депутаты Мажилиса озеленили проспект «Ұлы Дала» вблизи комплекса ЭКСПО-2017

29 апреля 2017, 15:39

Зеленая полоса проспекта пополнилась саженцами таких пород деревьев, как сосна, клен, липа и ель.

Сегодня депутаты Мажилиса во главе со Спикером Палаты Нурланом Нигматулиным приняли участие в общегородском субботнике в Астане, передает Zakon.kz.

Мажилисмены озеленили столичный проспект «Ұлы Дала» вблизи комплекса ЭКСПО-2017, высадив свыше двухсот саженцев.

Зеленая полоса проспекта пополнилась саженцами таких пород деревьев, как сосна, клен, липа и ель. В отличие от прошлых лет вместе с этими деревцами депутаты высадили кусты рябины, бузины, аронии, сирени и др.

В разгар субботника к парламентариям присоединился аким Астаны Асет Исекешев.

В субботнике участвовали парламентарии от всех депутатских объединений, представленных в Мажилисе: партии «Нұр Отан», «Ак жол», КНПК и депутаты от Ассамблеи Народа Казахстана.

Вместе с депутатским корпусом активно поработали и сотрудники Аппарата Мажилиса.



Фото: Ж.Куспанов.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...