Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Узбекистана

29 апреля 2017, 16:05

Президент Казахстана отметил, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.

В ходе рабочего визита Президента Узбекистана в Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиеевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в марте этого года.

Президент Казахстана отметил, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.

⁃ В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37%, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Ш.Мирзиёев обратил внимание, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений.

– После моего визита в марте этого года мы приняли Дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Участились встречи на уровне министров, региональных руководителей, - сказал узбекский лидер.

Президент Узбекистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное содействие в вопросе транспортировки нефти из Российской Федерации.

В завершение главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики казахстанско-узбекского сотрудничества.

Фото: Sputnik Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...