Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Узбекистана
29 апреля 2017, 16:05
Президент Казахстана отметил, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.
В ходе рабочего визита Президента Узбекистана в Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиеевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в марте этого года.
Президент Казахстана отметил, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.
⁃ В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37%, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, Ш.Мирзиёев обратил внимание, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений.
– После моего визита в марте этого года мы приняли Дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Участились встречи на уровне министров, региональных руководителей, - сказал узбекский лидер.
Президент Узбекистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное содействие в вопросе транспортировки нефти из Российской Федерации.
В завершение главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики казахстанско-узбекского сотрудничества.
Фото: Sputnik Казахстан
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