На акции «Надоел» в Петербурге задержано 100 человек, в Кемерово – 15 человек

Глава московского отделения движения «Открытая Россия» подчеркнула, что в Кемерово и в Санкт-Петербурге акция была согласована с властями.

По данным соцопросов движения «Открытая Россия» на акции «Надоел» в Санкт-Петербурге было задержано 100 человек, в Кемерово – 15 человек, сообщила в эфире радиостанции « Эхо Москвы » глава московского отделения движения «Открытая Россия» Мария Баронова.





«Мы были готовы к таким массовым задержаниям, мы подготовили адвокатов; и в Питере, и в Москве, и в других городах по одному-два юриста у нас. По данным наших соцопросов, сто задержаний – в Питере, в Кемерово – 15 задержаний, одному человеку уже хотят 10 суток дать, организатора при этом в Кемерово отпустили», — рассказала она.





Глава московского отделения движения «Открытая Россия» подчеркнула, что в Кемерово и в Санкт-Петербурге акция была согласована с властями.





По ее оценке в Москве к настоящему моменту нет задержанных, это связано с тем, что в столице акция протеста не проходит, но люди выстраиваются в очередь в администрацию президента, чтобы подать свои заявления; таким образом, к ним не может быть претензий со стороны правоохранительных органов.





«Тут они (власти – Э.М.) были в тяжелой ситуации, в том числе в рамках ЕСПЧ, потому что если разгонять индивидуальное выстраивание в очереди для (подачи – Э.М.) писем в рабочий день администрации президента – это будет совсем», — отметила М.Баронова.





По ее оценке, у администрации президента собралось порядка 1000 человек.

«Здесь наша цель заключалась, в первую очередь, в том, чтобы приучить людей приходить в субботний день, но не на митинг просто так ходить, а подавать свои заявления, требования», — заключила глава московского отделения движения «Открытая Россия».



