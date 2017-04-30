Токаев выразил соболезнования парламенту и народу Кыргызстана
30 апреля 2017, 00:27
В субботу утром в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров.
Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Кыргызстана после схода оползня в селе Аю Ошской области, передает Zakon.kz.
"Выражаю глубокие соболезнования парламенту и народу Кыргызстана по поводу человеческих жертв после природного бедствия в Ошской области", - написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.
Выражаю глубокие соболезнования парламенту и народу Кыргызстана по поводу человеческих жертв после природного бедствия в Ошской области.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 29 апреля 2017 г.
Напомним, в субботу утром в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.
Фото: camonitor.kz
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