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Трамп назвал продуктивными первые 100 дней пребывания у власти

30 апреля 2017, 08:54

Президент выступил на митинге сторонников в городе Гаррисберг.

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти, передает РИА Новости.

"Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

"Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.

Дмитрий Злодорев.

Фото: AP Photo / Andrew Harnik.

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