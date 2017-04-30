Трамп назвал продуктивными первые 100 дней пребывания у власти
30 апреля 2017, 08:54
Президент выступил на митинге сторонников в городе Гаррисберг.
Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти, передает РИА Новости.
"Мои первые 100 дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", — сказал он, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).
"Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.
Дмитрий Злодорев.
Фото: AP Photo / Andrew Harnik.
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