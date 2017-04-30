Опрос: ни у Ле Пен, ни у Макрона нет "президентской выправки"
30 апреля 2017, 10:41
42% французов считают, что ни один из кандидатов не сможет объединить страну.
Ни кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ни экс-министр экономики Эммануэль Макрон не обладают "президентской выправкой" и не способны объединить французов, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ifop для газеты Journal du dimanche, сообщает РИА Новости.
Согласно данным исследования, 42% французов считают, что ни один из кандидатов не сможет объединить страну, и 36% опрошенных полагают, что ни у одного из кандидатов второго тура нет "президентской выправки".
Большая часть респондентов (54%) также считает Ле Пен самым "беспокойным" кандидатом (против 25% за Макрона). Вместе с тем французы уверены, что именно Ле Пен в большей степени способна защитить население от терроризма (42%), чем Макрон (22%).
По мнению французов, оба кандидата не отличаются честностью (47%), не знают ежедневных забот французов (44%) и не смогут снизить уровень безработицы в стране(45%).
Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
Опрос проводился при участии 1 тысячи человек в возрасте от 18 лет между 26 и 28 апреля.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.
Фото: РИА Новости . Ирина Калашникова.
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