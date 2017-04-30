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Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации госграниц

30 апреля 2017, 11:00

Рабочие группы Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии 22-28 апреля провели встречу в Алматы.

Узбекистан и Казахстан провели очередную встречу рабочих груп по демаркации государственных границ, пишет UzDaily.

По данным МИД Узбекистана, рабочие группы Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии 22-28 апреля провели встречу в Алматы.

Делегации двух стран продолжили подготовку документов демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 г., а непосредственно полевые работы – 1 апреля 2004 г. Полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены.

Фото: caravan.kz.

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