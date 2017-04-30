Глава МИД Казахстана встретился с Госсекретарем США

Глава казахстанского МИДа Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает сообщает 24.kz





Стороны обсудили вопросы практической реализации стратегического казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, определенные ранее в ходе телефонного разговора Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа.





- Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой Администрацией, подчеркнул Абдрахманов.





Тиллерсон, в свою очередь, особо подчеркнул историческое решение Президента Казахстана об отказе от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала. Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, Афганистане, иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове.





В рамках пребывания в Нью-Йорке глава казахстанского МИД провел встречу с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Обсуждалась ситуация в сфере международной безопасности. В частности, министр проинформировал Генсекретаря о ходе Астанинского переговорного процесса по Сирии.





Гутерриш выразил свою полную поддержку процессу, считая Женевские и Астанинские переговоры взаимодополняющими. Он также сообщил о своем решении принять участие в саммите ШОС и открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане 8 и 9 мая.







