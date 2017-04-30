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Этноаулы с юртами и угощением в честь Наурыза оценили павлодарцы

30 апреля 2017, 15:58

Прохожих завлекали цирковые артисты, батыры и красавицы в национальных костюмах, каждый желающий мог попробовать свои силы в спортивных состязаниях.

Семь этноаулов с 90 юртами установили сегодня для павлодарцев в честь празднования Наурыза, передает pavlodarnews.kz.
Для горожан приготовили больше двух тонн баурсаков и самсы, полторы тонны кумыса и наурыз-коже и 67 казанов плова. Прохожих завлекали цирковые артисты, батыры и красавицы в национальных костюмах, каждый желающий мог попробовать свои силы в спортивных состязаниях.


От одного этно-аула к другому желающих отвозили рикши на стилизованных велосипедах. Для маленьких павлодарцев работало несколько площадок с клоунами и аниматорами.


Перенос народных гуляний с юртами и праздничными развлечениями с 22 марта на 30 апреля пришелся по вкусу отдыхающим.



- Мой братишка, который живет в Алматы, удивляется, почему вся республика готовится отмечать «первомай», а мы тут в Павлодаре все еще празднуем Наурыз, - говорит павлодарец Айбек Мусалимов. – А ему на это отвечаю – потому что когда у вас гуляют на Наурыз, все в футболках без головных уборов, а у нас в это время еще снег лежит выше человеческого роста. А каково детям, которые выступают в легких платьицах? Так уж природа придумала – наша весна приходит позже вашей, а Наурыз наши предки отмечали 40 дней.


Своими талантами в очередной раз похвастались ремесленники всех районов. Мастерица Галина Воронкова из Щербактинского района украсила этноаул эксклюзивными изделиями из войлока.



- Я привезла сюда 20 своих лучших работ, - хвалится Галина. - От валенков и зимней обуви до летних вещей. Праздник – это всегда замечательно, видно, как светятся от удовольствия лица людей. Мы рады, что сегодня нам подарили еще один праздник. Ведь Наурыз мы довольно широко и с размахом отметили 22 марта, а сегодня еще один радостный день - мы встречаем настоящую весну.



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