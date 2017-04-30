Этноаулы с юртами и угощением в честь Наурыза оценили павлодарцы
30 апреля 2017, 15:58
Прохожих завлекали цирковые артисты, батыры и красавицы в национальных костюмах, каждый желающий мог попробовать свои силы в спортивных состязаниях.
Семь этноаулов с 90 юртами установили сегодня для павлодарцев в честь празднования Наурыза, передает pavlodarnews.kz.
Для горожан приготовили больше двух тонн баурсаков и самсы, полторы тонны кумыса и наурыз-коже и 67 казанов плова. Прохожих завлекали цирковые артисты, батыры и красавицы в национальных костюмах, каждый желающий мог попробовать свои силы в спортивных состязаниях.
От одного этно-аула к другому желающих отвозили рикши на стилизованных велосипедах. Для маленьких павлодарцев работало несколько площадок с клоунами и аниматорами.
Перенос народных гуляний с юртами и праздничными развлечениями с 22 марта на 30 апреля пришелся по вкусу отдыхающим.
- Мой братишка, который живет в Алматы, удивляется, почему вся республика готовится отмечать «первомай», а мы тут в Павлодаре все еще празднуем Наурыз, - говорит павлодарец Айбек Мусалимов. – А ему на это отвечаю – потому что когда у вас гуляют на Наурыз, все в футболках без головных уборов, а у нас в это время еще снег лежит выше человеческого роста. А каково детям, которые выступают в легких платьицах? Так уж природа придумала – наша весна приходит позже вашей, а Наурыз наши предки отмечали 40 дней.
Своими талантами в очередной раз похвастались ремесленники всех районов. Мастерица Галина Воронкова из Щербактинского района украсила этноаул эксклюзивными изделиями из войлока.
- Я привезла сюда 20 своих лучших работ, - хвалится Галина. - От валенков и зимней обуви до летних вещей. Праздник – это всегда замечательно, видно, как светятся от удовольствия лица людей. Мы рады, что сегодня нам подарили еще один праздник. Ведь Наурыз мы довольно широко и с размахом отметили 22 марта, а сегодня еще один радостный день - мы встречаем настоящую весну.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856571-42f31d2f111b1f85606c2548aa9d10c1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...