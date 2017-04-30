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На границе с Кыргызстаном возобновит работу пропускной пункт "Каркыра"

30 апреля 2017, 16:42

Данный пункт традиционно открывают перед началом туристического сезона и закрывают на зимний период, когда проезд по дороге затруднен и опасен.

С 1 мая возобновит работу контрольно–пропускной пункт (КПП) "Каркыра–автодорожный" на кыргызско-казахской границе.

КПП, расположенный в Тюпском районе Иссык-Кульской области, будет функционировать с 8.00 до 18.00 без выходных. В соответствии с межправительственным соглашением, он является многосторонним автомобильным пунктом пропуска.

Данный пункт традиционно открывают перед началом туристического сезона и закрывают на зимний период, когда проезд по дороге затруднен и опасен.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан


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