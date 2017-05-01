В первый день мая казахстанские синоптики обещают дожди

В понедельник, 1 мая, в Казахстане сохраняется неустойчивая погода, ожидаются осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

С прохождением атмосферных разделов в республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами дождь, на юге, юго-востоке сильный, на севере, юго-востоке осадки, лишь на западе, юго-западе без осадков. Местами ожидается туман, гроза, возможен град, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами туман.

Ночью 1-2 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, местами в Костанайской области, ночью 2-3 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

Ночью 1-2 мая в Жамбылской, 2 мая в Алматинской областях сохраняются заморозки до 3 градусов.

В Алматы +10, облачно, к вечеру обещают кратковременные осадки.

В Астане +10, облачно.

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Фото с сайта rivneinfo.com