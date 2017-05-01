Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Коалиция США признала гибель 352 мирных граждан при авиаударах в Ираке и Сирии

1 мая 2017, 07:18

Всего с начала операции по территориям двух ближневосточных стран было нанесено 20205 авиаударов.

Число жертв среди мирного населения в результате воздушных ударов возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии составило минимум 352 человека с августа 2014 года. Об этом сообщается в отчете объединенного командования операции «Непоколебимая решимость», опубликованном в воскресенье, 30 апреля, передает Лента.ру.

В обновленном докладе говорится о гибели 45 нонкомбатантов с ноября 2016 года по март 2017-го, также коалиция признала смерть 80 человек с августа 2014 года, о которых раньше не было сведений. Всего с начала операции по территориям двух ближневосточных стран было нанесено 20205 авиаударов.

«Мы сожалеем о непреднамеренной гибели гражданских лиц в результате попыток коалиции победить террористов ИГ и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье панарабский спутниковый канал Al Mayadeen сообщил о гибели 14 мирных жителей в результате авиаударов международной коалиции в провинции Ракка на севере Сирии.

18 апреля в ходе налета контртеррористической коалиции в городе Аль-Букамаль жертвами стали не менее 16 мирных граждан, около 40 получили ранения. Днем ранее самолеты выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного техникума и нескольким жилым зданиям в поселке Аль-Хусейния. При этом погибли семь человек, 12 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Сирийская организация по правам человека в марте заявила, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, за последний месяц погибло больше мирных сирийцев, чем от рук «коалиции, возглавляемой Россией» или боевиков «Исламского государства».

Фото: Dominique A. Pineiro / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...