Автора идеи об аренде Крыма лишили украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства депутата Верховной Рады Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Олег Ляшко.

По его словам, этот случай является уникальным и первым за 26 лет независимости. Ляшко напомнил, что Конституция Украины предусматривает лишь одно гражданство, и одним из оснований его утраты является добровольное приобретение гражданства другого государства.

«Поэтому Артеменко, который сам признался и подтвердил об этом на допросе в прокуратуре Крыма о получении им канадского гражданства, согласно действующему закону потерял украинское гражданство», — отметил Ляшко.

Депутаты теперь будут требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко.

«Отдельно замечу, что мы также будем добиваться, чтобы не только Артеменко, а все депутаты, чиновники или сотрудники спецслужб, которые имеют по несколько паспортов, кроме украинского, ответили за это потерей мандата или работы», — подчеркнул нардеп.

Ранее прекратить гражданство Артеменко потребовала Генпрокуратура Украины.

20 февраля Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России и нормализации отношений между Москвой и Киевом. По его словам, полуостров надо передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ с этим планом парламентарий отправил в администрацию президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ему сложно комментировать идею Артеменко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о сдаче России в аренду Крыма, ее же региона, в представленном «плане» абсурдна.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Фото: Андрей Артеменко / Facebook, источник: Лента.ру